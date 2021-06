CAEN Parking de la prairie Caen Sur la piste des animaux cachés Parking de la prairie CAEN Catégorie d’évènement: Caen

Une empreinte, un arbre criblé de trous, une noisette grignotée sont autant de traces qui trahissent la présence des animaux.

Cette promenade vous permettra de vous mettre un cours instant, dans la peau d’un pisteur. Mais attention, votre grand défi sera de trouver les indices de la loutre. (2km/2h) – Niveau 1

2021-08-25T16:30:00 2021-08-25T18:30:00

