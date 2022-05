Sur la piste de l’écureuil Saint-Patrice-de-Claids Saint-Patrice-de-Claids Catégories d’évènement: Manche

Saint-Patrice-de-Claids

Sur la piste de l’écureuil Saint-Patrice-de-Claids, 19 juillet 2022, Saint-Patrice-de-Claids. Sur la piste de l’écureuil Saint-Patrice-de-Claids

2022-07-19 – 2022-07-19

Saint-Patrice-de-Claids Manche Saint-Patrice-de-Claids Au cœur de la lande boisée de Saint-Patrice-de-Claids, ce jeu de piste vous permettra sous forme d’un questionnaire ludique de mieux connaître l’écureuil et son environnement. Animation sous forme de jeu pour toute la famille. nPrévoir des chaussures de randonnées. Au cœur de la lande boisée de Saint-Patrice-de-Claids, ce jeu de piste vous permettra sous forme d’un questionnaire ludique de mieux connaître l’écureuil et son environnement. Animation sous forme de jeu pour toute la famille. nPrévoir des chaussures… Au cœur de la lande boisée de Saint-Patrice-de-Claids, ce jeu de piste vous permettra sous forme d’un questionnaire ludique de mieux connaître l’écureuil et son environnement. Animation sous forme de jeu pour toute la famille. nPrévoir des chaussures de randonnées. Saint-Patrice-de-Claids

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Patrice-de-Claids Autres Lieu Saint-Patrice-de-Claids Adresse Ville Saint-Patrice-de-Claids lieuville Saint-Patrice-de-Claids Departement Manche

Saint-Patrice-de-Claids Saint-Patrice-de-Claids Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-patrice-de-claids/

Sur la piste de l’écureuil Saint-Patrice-de-Claids 2022-07-19 was last modified: by Sur la piste de l’écureuil Saint-Patrice-de-Claids Saint-Patrice-de-Claids 19 juillet 2022 manche Saint-Patrice-de-Claids

Saint-Patrice-de-Claids Manche