Pour leur 5ème année d’exploration des jardins de Noirlac, les élèves du Vernet, avec Caroline Rosse – Plasticienne et Carolle Moreau-Guillemet – Médiatrice du patrimoine, revisitent les formes d’enluminure et les manuscrits médiévaux. Découverte de végétaux, pratique de la calligraphie, dessins à la projection, photogrammes… autant de supports pour imaginer des histoires, de nouvelles formes d’écriture et d’ornementation pour créer un ouvrage grand format unique sur les plantes des jardins de Noirlac !

Entrée libre

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:30:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:30:00

