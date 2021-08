Marseille Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône, Marseille Sur la piste de l’animal : découverte ludique de l’exposition urbaine Le Cantique des moineaux (visites guidées pour le jeune public) Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Sur la piste de l’animal : découverte ludique de l’exposition urbaine Le Cantique des moineaux (visites guidées pour le jeune public) Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône, 18 septembre 2021, Marseille. Sur la piste de l’animal : découverte ludique de l’exposition urbaine Le Cantique des moineaux (visites guidées pour le jeune public)

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône

Cette exposition originale est le fruit de la rencontre entre Hélène David, photographe, Aurélie Darbouret, autrice, Philippe Somnolet, ethnographe, et les Archives départementales des Bouches-du-Rhône. Reproductions de documents d’archives, photographies contemporaines, enregistrements sonores, abcédaire, textes et dessins issus des ateliers participatifs avec différents publics témoignent des relations multiples et complexes entre l’homme et l’animal au fil du temps et de la porosité entre les deux espèces. Visites guidées gratuites sur inscription obligatoire à [archives13@departement13.fr](mailto:archives13@departement13.fr)

Visites pour enfants dès 7 ans accompagnés d’un adulte. Le jour de la visite, le rendez-vous est fixé à la banque d’accueil des ABD (dans le hall d’entrée du bâtiment) pour enregistrement. Renseignements complémentaires au 04 13 31 82 52.

A l’aide d’un livret-jeu, les enfants exploreront les différentes relations que les hommes entretiennent avec les animaux depuis le Préhistoire. Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône 18-20 rue Mirès 13003 Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône Adresse 18-20 rue Mirès 13003 Marseille Ville Marseille lieuville Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône Marseille