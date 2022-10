Sur la piste de la vie sauvage Lussat Lussat LussatLussat Catégories d’évènement: Creuse

Creuse Etang des Landes Lussat Creuse Lussat Le matin (horaires précisées lors de l’inscription) – Durée 2h – Rdv devant la Maison de la Réserve – Gratuit – Sur inscription – gestes barrières respectés Oh une empreinte ! Et là un gland grignoté ! Mais qui a bien pu passer par là ? Pas facile d’observer les animaux… pourtant ils laissent beaucoup de signes de leurs passages pour ceux qui savent où regarder… Au cours d’une balade nature, venez apprendre à reconnaître les traces et indices laissés par la faune sauvage et découvrir les habitudes des espèces qui vivent près de chez vous. Etang des Landes Lussat Lussat

