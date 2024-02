Sur la piste de la vie sauvage Réserve naturelle Lussat, mercredi 30 octobre 2024.

Oh une empreinte ! Et là un gland grignoté !

Mais qui a bien pu passer par là ?

Pas facile d’observer les animaux pourtant ils laissent beaucoup de signes de leurs passages pour ceux qui savent où regarder… Venez apprendre à reconnaître les traces et indices laissés par ma faune sauvage et découvrir les habitudes des espèces qui vivent près de chez vous .

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine rn-etang-landes@creuse.fr

