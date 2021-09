Nyons Nyons Drôme, Nyons Sur la piste de Doudou Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Sur la piste de Doudou Nyons, 2 octobre 2021, Nyons. Sur la piste de Doudou 2021-10-02 16:00:00 16:00:00 – 2021-10-02 16:35:00 16:35:00 L’Electron Libre 70, allée E. Farnier, ZAC des Laurons

Nyons Drôme Nyons EUR 6 6 Spectacle d’animation – Mise en scène de Maxence Descamps.

Spectacle professionnel, Jeune-public (2-6 ans)

Doudou a fait une surprise pour l’anniversaire de Bou : il s’est caché et a semé des indices pour le retrouver ! +33 7 83 07 59 75 https://www.lelectron-libre.com/ dernière mise à jour : 2021-09-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Autres Lieu Nyons Adresse L'Electron Libre 70, allée E. Farnier, ZAC des Laurons Ville Nyons lieuville 44.35273#5.12314