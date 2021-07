Meung-sur-loire Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Sur la piste de D’Artagnan Meung-sur-Loire Meung-sur-loire Catégorie d’évènement: Meung-sur-Loire

du dimanche 18 juillet au dimanche 1 août à Meung-sur-Loire

Sous forme de rallye pédestre à travers la ville, grâce à la Chasse au TrésOrléans nous vous proposons de vivre une aventure à travers une activité insolite, originale et ludique en extérieur. Formez votre équipe (en famille, entre amis ou entre collègues !) et jouez avec le patrimoine pour parcourir et (re)découvrir Meung. Déconnectez-vous des écrans, et amusez-vous en plein air dans les rues de la cité des bords de Loire ! Réfléchissez ensemble sur les différentes énigmes du parcours. Rallye pédestre dans la ville en autonomie, durant 1h30 environ. Départ de l’Office de Tourisme à 15h00 – Correction de la feuille réponse par l’animateur au retour à l’Office. Chasse au trésor sur la piste de d’Artagnan ! Meung-sur-Loire rue du pont, Salle Alain Corneau, Meung-sur-loire Meung-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T15:00:00 2021-07-18T18:00:00;2021-08-01T15:00:00 2021-08-01T18:00:00

Lieu Meung-sur-Loire Adresse rue du pont, Salle Alain Corneau, Meung-sur-loire