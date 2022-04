Sur la piste animale… Musée Francisque Mandet, 14 mai 2022, Riom.

Sur la piste animale…

Musée Francisque Mandet, le samedi 14 mai à 14:30

Cette année, neuf classes des écoles Notre-Dame-des-Arts, Maurice-Genest de Riom et de Mozac ont été embarquées dans une aventure artistique et culturelle. Les élèves ont bénéficié de nombreuses visites au musée Mandet et au Musée régional d’Auvergne autour du vivant et de la nature afin de nourrir le travail mené avec l’artiste plasticienne Caroline Desnoëttes, en résidence aux musées durant l’année scolaire. Cette nuit exceptionnelle est l’occasion de découvrir leurs réalisations et de suivre l’évolution de ce fabuleux projet qui les a animé tout au long de l’année ! Dans le cadre du dispositif des Ministères de la Culture et de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports « La Classe, l’œuvre ! »

Admirez les œuvres créées par nos 228 élèves-artistes durant l’année dans le cadre du dispositif La classe, l’œuvre !

Musée Francisque Mandet 14 rue de l’hôtel de ville, 63200 Riom Riom Puy-de-Dôme



