Paillet Gironde Paillet EUR Quel enfant n’a jamais rêvé de devenir enquêteur ? Suivre une piste, relever des indices, s’immiscer dans le monde de la vie sauvage seront au programme de cette sortie en famille.

Saurez-vous faire équipe pour identifier les animaux discrets qui cohabitent avec nous ?

