Athlètes du Quotidien – Expérimentations participatives Jeudi 20 juillet, 16h30 Sur la petite Ceinture Accès et participation gratuite et sans réservation

Athlètes du quotidien est un projet artistico-sportif, proposé de manière participative et ludique à tous, habitants et usagers de la Porte de Saint-Ouen à la Porte d’Asnières. (Paris 17ème ).

Nous sommes tous des Athlètes du quotidien !

Qui n’a jamais couru après son bus ou son tram, effectuant un sprint battant tous les records ?

Un ascenseur en panne et monter les courses relève de l’exploit sportif…

Athlètes du quotidien aborde les Jeux Olympiques par le prisme de la vie, et joue du parallèle entre la course du quotidien, le parcours du combattant que nous impose la vie urbaine et les épreuves des jeux, ses règles et ses valeurs afin de valoriser chacun dans sa vie quotidienne.

Lors des expérimentations participatives, l’équipe artistique propose aux habitants-usagers d’échanger autour de ces notions de manière ludique. Chacun participera à hauteur de son envie, grâce à la mise en place de questionnaire, d’actions interactives et participatives, de jeux théâtraux-sportifs drolatiques…

Ce projet se décline sur plusieurs zones de la Porte Saint-Ouen à la Porte d’Asnières. (Paris 17), du 18 juillet au 21 juillet 2023 :

18/07 => Zone Curnonsky (promenade B Lafay, proche rue Pitet)

19/07 => Jardin Hans et Sophie Scholl (Square Porte Pouchet)

20/07 => Du Mail Bréchet, à la petite Ceinture. Jardin PH

21/07 => Sortie métro ligne 14, Pont Cardinet (côté Rostropovitch ) – devant CS Lippmann

Conception Anne Marion-Gallois

Régie : Juliette Gutin

Distribution : Marina Chojnowska, Pierre Chauvin-Brunet, Manuel Husson

Production Magriff – « Avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture »

et la participation de Paris Habitat

En août, des performances seront proposées sur les mêmes sites que les expérimentations de juillet.

Sur la petite Ceinture Rue Ernest Roche 75017 Paris Paris 75017 Quartier des Épinettes Île-de-France https://www.magriff.org/ Nous serons en déambulation, du Mail Bréchet, à la petite ceinture, entrée rue Ernest Roche

2023-07-20T16:30:00+02:00 – 2023-07-20T18:00:00+02:00

