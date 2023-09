Spectacle pyro-symphonique Sur la Loire entre les deux ponts Orléans, 23 septembre 2023, Orléans.

Spectacle pyro-symphonique Samedi 23 septembre, 22h00 Sur la Loire entre les deux ponts

« Balea !!! balea !!! Istriborreko kapitaina, balea » « Baleine, baleine, Capitaine à tribord ! Baleine ! » Au travers de cette ode à la nature et à sa splendeur, vous embarquerez aux côtés d’un équipage basque traversant l’océan pour rejoindre le Saint-Laurent. Ici, vous découvrirez une terre, ses femmes, ses hommes et ferez une rencontre majestueuse, nous invitant à revisiter notre rapport à notre environnement et à sa préservation. Une création originale proposée par Feux de Loire.

Sur la Loire entre les deux ponts quai du châtelet, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T22:00:00+02:00 – 2023-09-23T23:00:00+02:00

