La Baleine, art de l'eau
Sur la Loire entre les deux ponts
Orléans

Orléans La Baleine, art de l’eau Sur la Loire entre les deux ponts Orléans, 20 septembre 2023, Orléans. La Baleine, art de l’eau 20 – 23 septembre Sur la Loire entre les deux ponts Louxor Spectacle vous propose quelques minutes contemplatives, où le temps s’arrête pour voir apparaitre puis disparaître à nouveau ce qui dans l’imaginaire de tous est un instant rare de poésie et de majesté : l’apparition d’une baleine.

Par cette installation aquatique, la Cie Louxor propose de symboliser l'immersion, le souffle et le coup de queue de la baleine.
https://www.facebook.com/louxor.spectacle/
Sur la Loire entre les deux ponts
quai du châtelet, Orléans
Orléans 45000
Loiret
Centre-Val de Loire

2023-09-20T19:00:00+02:00 – 2023-09-20T23:00:00+02:00

