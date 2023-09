Les Copains d’Sabord Sur la Loire entre les deux ponts Orléans, 20 septembre 2023, Orléans.

Les Copains d’Sabord 20 et 24 septembre Sur la Loire entre les deux ponts

Passionnés par la Loire et sa marine, des compagnons mariniers majoritairement issus de l’association « les compagnons-chalandiers d’Orléans » mais aussi d’autres associations marinières du bord de Loire, ont souhaité créer un groupe musical reprenant des chants traditionnels de marine de Loire et d’ailleurs, et interprétant également des compositions originales. Avec la sortie de trois CD dont un en collaboration avec d’autres groupes musicaux, (leurs « frères de Loire »), et leur participation régulière au Festival de Loire d’Orléans, les Copains d’Sabord ont à coeur de faire revivre l’esprit des mariniers d’Orléans et d’ailleurs avec notamment leur célèbre « bienvenue au port d’Orléans ».

Ils exportent avec succès la joie de vivre des mariniers de Loire, au travers de manifestations telles que La fête des Vieux Gréements de Paimpol ou le Salon de l’Agriculture de Paris. https://www.facebook.com/lescopainsdsabord/

Sur la Loire entre les deux ponts quai du châtelet, Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/lescopainsdsabord/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-20T13:00:00+02:00 – 2023-09-20T14:00:00+02:00

2023-09-24T16:15:00+02:00 – 2023-09-24T17:15:00+02:00

fdl2023 fdl_import