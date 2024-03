Sur la Grève Baleti de Marselha Salle des Fêtes, Rians (83) Rians, samedi 6 avril 2024.

Sur la Grève Baleti de Marselha avec Sur la Greve Samedi 6 avril, 20h30 Salle des Fêtes, Rians (83) 10€ entrée, 8€ adhérents FR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T20:30:00+02:00 – 2024-04-07T00:30:00+02:00

Uni·es par la passion de la danse et de la musique à danser, les 4 musicien·nes de Sur la Grève, en escale reconductible sur le rivage marseillais, vous embarquent pour un balèti mesclant de suaves ballades occitanes et de carnavalesques énergies, le tout saupoudré d’un zeste de barouf social. Chant, violon, accordéon, barbes soyeuses et poils rebelles, tambourin, nyckelharpa, banjo, clingclang et boumboum ainsi que flûtes seront de l’équipage grêveur…

Christophe : violon, nyckelharpa

David : banjo, percussions, chant

Elvina : accordéon diatonique, percussions, chant

Marius : percussions, chant, vièle à roue

10€ entrée

8€ pour les adhérent·es du Foyer Rural de Rians (83560).

Salle des Fêtes, Rians (83) Avenue de la Gare

Salle des Fêtes, 83560 Rians, France Rians 83560 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

baltrad balfolk