Matinée douce 23 juillet – 3 septembre, les dimanches Sur la Grande Côte 44510 Le pouliguen Gratuit: 0

A vélo, en trottinette, en roller… Venez profiter de la Grande Côte sans voitures. Aller sur la route (depuis la pointe de Penchâteau vers la baie du Scall) et retour sur la piste cyclable.

Sur la Grande Côte 44510 Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 15 08 08 accueil@mairie-lepouliguen.fr https://www.lepouliguen.fr/ https://www.labaule-guerande.com/matinee-douce-le-pouliguen.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T09:00:00+02:00 – 2023-07-23T12:30:00+02:00

2023-09-03T09:00:00+02:00 – 2023-09-03T12:30:00+02:00

