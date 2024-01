Les samedis de la Villa Louis « Autour de Boris Vian » Sur la digue, Bd du Calvados, 14780 Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer, samedi 16 mars 2024.

Lion-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 16:30:00

fin : 2024-03-16 18:30:00

Après Cocteau et Prévert, le quatuor d’Open piano a choisi d’inviter Boris Vian dans la très stylée Villa Louis.

A propos de Boris Vian, Jacques Prévert écrivait : « (..) Boris jouait à la vie comme d’autres à la bourse, aux gendarmes et aux voleurs, mais pas en tricheur : en seigneur (…) ». Trop tôt disparu, pilier des caveaux jazz de Paris, centralien surdoué, Boris Vian était, comme il l’a écrit dans un face à face imaginé « un touche-àtout, bon à rien ».

Il était surtout un touche-à-tout de génie : peinture, théâtre, musique, chanson, littérature policière ou fantastique (« L’écume des jours »), traduction, critique musicale, inventions diverses, jeux de mots et de notes et bien d’autres talents encore…

Boris Vian a laissé une œuvre protéiforme, riche et drôle, mélancolique et réaliste, qui se marie parfaitement avec le salon de musique fantasque et singulier de la Villa Louis. Le père du « Déserteur» et de « La java des bombes atomiques » sera à son aise dans ce lieu où il sera récité, joué et chanté par Anne Gherrak, Valérie Louer, Betty Jardin et Sylvie Huguenin.

Réservations indispensables au 06 29 30 79 04 Gourmandises et boissons sur place.

Tarifs : 10 euros/adulte, 8 euros adhérents 3 euros pour les enfants. Villa Louis

Après Cocteau et Prévert, le quatuor d’Open piano a choisi d’inviter Boris Vian dans la très stylée Villa Louis.

A propos de Boris Vian, Jacques Prévert écrivait : « (..) Boris jouait à la vie comme d’autres à la bourse, aux gendarmes et aux voleurs, mais pas en tricheur : en seigneur (…) ». Trop tôt disparu, pilier des caveaux jazz de Paris, centralien surdoué, Boris Vian était, comme il l’a écrit dans un face à face imaginé « un touche-àtout, bon à rien ».

Il était surtout un touche-à-tout de génie : peinture, théâtre, musique, chanson, littérature policière ou fantastique (« L’écume des jours »), traduction, critique musicale, inventions diverses, jeux de mots et de notes et bien d’autres talents encore…

Boris Vian a laissé une œuvre protéiforme, riche et drôle, mélancolique et réaliste, qui se marie parfaitement avec le salon de musique fantasque et singulier de la Villa Louis. Le père du « Déserteur» et de « La java des bombes atomiques » sera à son aise dans ce lieu où il sera récité, joué et chanté par Anne Gherrak, Valérie Louer, Betty Jardin et Sylvie Huguenin.

Réservations indispensables au 06 29 30 79 04 Gourmandises et boissons sur place.

Tarifs : 10 euros/adulte, 8 euros adhérents 3 euros pour les enfants. Villa Louis

.

Sur la digue, Bd du Calvados, 14780 Lion-sur-Mer Villa Louis

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-09 par OT Caen la Mer