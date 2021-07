Sur la bouche – Mini fanfare de cuivre Barbentane, 12 août 2021-12 août 2021, Barbentane.

Sur la bouche – Mini fanfare de cuivre 2021-08-12 – 2021-08-12 Terrasses Saint-Joseph Place Saint-Joseph

Barbentane Bouches-du-Rhône

Ce trio est une mini-fanfare à danser – comme on en trouvait au début du siècle dernier dans les kiosques et les guinguettes en France, en Belgique et tout autour.

De cette tradition, les trois musiciens-compositeurs ont récolté quelques airs qu’ils interprètent à leur sauce. C’est le point de départ d’un répertoire qui zigzague entre ce patrimoine et leurs créations à l’esthétique nettement plus actuelle, parfois loufoque.

Mini fanfare de cuivre.

