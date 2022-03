Sur écoute, le nouveau rendez-vous musical de la médiathèque Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Médiathèque André Malraux, le samedi 26 mars à 16:00

Sur un format court (45min), dans l’espace Musique et Cinéma, les bibliothécaires vous feront partager leurs coups de cœur musicaux : des disques, des vidéos, des artistes à découvrir dans tous les styles : chanson, musiques du monde, rap, rock, jazz, contemporain, classique… Pas besoin de réserver, venez juste vous installer dans nos fauteuils et ouvrez les yeux et les oreilles !

Entrée libre.

2022-03-26T16:00:00 2022-03-26T16:45:00

