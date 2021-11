Ligné Ligné Ligné, Loire-Atlantique SUR DES RAILS – SAISON CULTURELLE – LE PRÉAMBULE – LIGNÉ Ligné Ligné Catégories d’évènement: Ligné

SUR DES RAILS – SAISON CULTURELLE – LE PRÉAMBULE – LIGNÉ Ligné, 13 novembre 2021, Ligné. SUR DES RAILS – SAISON CULTURELLE – LE PRÉAMBULE – LIGNÉ Place de Presteigne Le Préambule Ligné

2021-11-13 20:30:00 – 2021-11-13 21:20:00 Place de Presteigne Le Préambule

Ligné Loire-Atlantique Ligné 5 5 EUR SUR LES RAILS – Cie Lombric Spaghetti – Dès 7 ans – 50 min Trio déjanté d’équilibre instable sur barrière soufflante Sur le quai d’une petite gare de fret, 3 personnages attendent un train qui les conduira vers un ailleurs, une nouvelle aventure. C’est dans ce temps suspendu que leur vagabondage prend sens. Une vie qui sent la route, le conflit, l’amitié… et qui fait souffler un grand air de liberté !

Ouvriers migrants qui se déplaçaient de Chicago vers l’Ouest pour suivre les chantiers, les Hobos représentent au tournant du XXème siècle toute une époque de la classe ouvrière américaine. Une vie de débrouille où chacun use de combines pour faire face aux difficultés. Ce cirque acrobatique est rythmé par une musique live très vivante : blues, soul mais aussi le son plus exotique des caraïbes, apporté par des kass kass (caisse en bois) et le cavaquinho (petite guitare brésilienne) pour tendre vers le calypso ou la bossa… Un trio clownesque et musical très attachant ! Place de Presteigne Le Préambule Ligné

