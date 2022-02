Sur ces mots Beauvezer Beauvezer Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Ecrivez quelques lignes à partir d’au moins 6 des 10 mots (Epoustouflant, Décalé, Ebaubi, Médusé, Kaï, Farcer, Saperlipopette, Divulgâcher, Tintamarre, Pince-moi) et vous aurez la surprise de les voir apparaître sur les murs et vitrines des villages de La Palud sur Verdon et Allos du 19 au 27 mars. Adressez vos textes d’une page maximum avant le 1er mars par mail à [chouette.programmation@gmail.com](mailto:chouette.programmation@gmail.com)

Adressez vos textes d’une page maximum avant le 1er mars par mail à chouette.programmation@gmail.com

