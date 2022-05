Suprême alchimie – Aurélie Lethu Marseille 6e Arrondissement, 12 mai 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Suprême alchimie – Aurélie Lethu Espace Jouenne 39-41 Rue Montgrand Marseille 6e Arrondissement

2022-05-12 – 2022-05-21 Espace Jouenne 39-41 Rue Montgrand

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

“Je me nourris d’eau et de lumière, de cet horizon porteur d’immensité”.



Aurélie nous offre un voyage dans l’exploration de la matière et de la sensorialité, vers une autre dimension. Matière qu’elle sublime par son travail de la lumière et par la puissance émotionnelle qu’elle y insuffle. Son univers est riche de nombreux horizons. Une suprême alchimie qui invite à une résonnance en profondeur.



“Mon inspiration prend sa source dans la beauté des paysages marins bretons de mon enfance dont j’ai tenté d’exprimer très tôt la magie à travers mes œuvres. Mon âme d’exploratrice s’est alimentée d’autres horizons pendant vingt ans à travers la conception du Beau, d’abord dans l’architecture, à Montréal, Paris, Londres et Barcelone, avant de revenir à l’art. De Barcelone à Marseille, en passant par Sao Paulo et Moscou, je me suis laissée appeler par la texture : un papier fait main, une écorce de bouleau, des fibres de palmier, une voile de bateau recyclée, un morceau de plastique poli par le ressac de l’océan… J’écoute la résonance de la matière, puis j‘y mets une intention. Mes œuvres sont le fruit de cette tension entre la matière et le mouvement que j’ai voulu créer. ”

Aurélie Lethu



Vernissage jeudi 12 mai à partir de 18h.





Dans le cadre de l’exposition de l’artiste Aurélie Lethu, nous sommes heureux de vous inviter :



• Samedi 14 mai, de 10h à 12h

Pour un océan qui respire sans pollution plastique

Intervenantes :

Atlantine Boggio-Pasqua, Coordinatrice scientifique de Pure Ocean

Nelly Pons, auteure

Aurélie Lethu, artiste plasticienne



• Samedi 21 mai , de 10h à 12h.

Le pouvoir transformateur de l’émotion dans l’art

Magalie Conter, géobiologue

Aurélie Lethu, artiste plasticienne



Places limitées, réservation sur info@espacejouenne.fr et au 06 18 33 11 18

Exposition individuelle “Suprême alchimie” de l’artiste Aurélie Lethu à l’Espace Jouenne du 12 au 21 mai.

http://espacejouenne.com/

Espace Jouenne 39-41 Rue Montgrand Marseille 6e Arrondissement

