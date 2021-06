Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Supraconduction Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mercredi 30 juin au dimanche 4 juillet à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 15 ans. La supraconduction est un phénomène découvert en 1911, mais elle est encore mal expliquée de nos jours. Certains matériaux voient leurs propriétés électrique et magnétique changer radicalement et simultanément lorsqu’ils sont refroidis en dessous d’une température critique. Chute de résistance électrique à zéro et apparition de l’effet Meissner. De nombreuses expériences permettent de se familiariser avec ce sujet de la recherche contemporaine. **Batiment**: – Salle 2 – Les étincelles du Palais de la découverte **Thèmes**: Physique **Activités**: Exposés Une série d’expériences pour découvrir ou se familiariser avec ce phénomène qui met en jeu la conduction électrique sans résistance et l’effet Meissner. Les Étincelles du Palais de la découverte Jardin Caroline Aigle, 186 rue Saint Charles, Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T13:00:00 2021-06-30T14:00:00;2021-06-30T13:00:00 2021-06-30T14:00:00;2021-07-03T13:00:00 2021-07-03T14:00:00;2021-07-03T13:00:00 2021-07-03T14:00:00;2021-07-04T13:00:00 2021-07-04T14:00:00;2021-07-04T13:00:00 2021-07-04T14:00:00

