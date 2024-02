Supporters·rices italiens·nes | Atelier MPAA/Broussais Paris, jeudi 4 avril 2024.

Supporters·rices italiens·nes | Atelier Participez au spectacle Italie-Brésil 3-2 en supportant la team Italie ! 4 avril – 23 juin MPAA/Broussais Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T19:00:00+02:00 – 2024-04-04T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-23T10:00:00+02:00 – 2024-06-23T17:00:00+02:00

Participez à un spectacle festif, sportif, théâtral, musical… une création originale et pluridisciplinaire de la compagnie Limitrophe !

Vous voilà supporter·ice aux quarts de finale de la coupe du monde de foot 1982 ! Encouragez les joueurs·euses de votre équipe préférée comme à l’époque et rejouez le fameux « match de la mort » à la mi-temps.

Atelier théâtral ayant pour objet la mise en jeu de la première partie du texte Italie-Brésil 3-2 de Davide Enia, c’est-à-dire l’ambiance politique et sociale de 1982, les récits d’histoires de Garrincha, joueur de foot brésilien iconique, et du « match de la mort » à la mi-temps du match. Le match de la mort, en août 1942, pendant l’occupation nazie à Kiev, est un match de football légendaire opposant la Flakelf, une équipe allemande, au FC Start, composé principalement de footballeurs ukrainiens. Malgré les menaces de mort des nazis, les Ukrainiens remportent la victoire. Ce match devient emblématique dans un contexte marqué par la terreur nazie en Europe de l’Est.

⚠️ Pour pouvoir participer à l’atelier de création, il faudra être disponible sur l’ensemble des dates de répétitions et de représentation (Dimanche 23 juin).

MPAA/Broussais 100 rue Didot 75014 Paris Paris 75014 Quartier de Plaisance Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « broussais@mpaa.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 79 97 86 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mpaa.fr/abonnement_grille?lng=1&id_abonnement=732 »}]

olympiades culturelles sport

