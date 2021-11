Dijon La Vapeur Côte-d'Or, Dijon Support Your Local Band : Zagam / Osmosis La Vapeur Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Support Your Local Band : Zagam / Osmosis La Vapeur, 11 décembre 2021, Dijon. Support Your Local Band : Zagam / Osmosis

La Vapeur, le samedi 11 décembre à 20:30

**Zagam (FR)** Zagam est un avant tout une expérience sensorielle, à travers la musique électronique post club, sombre, industrielle, profonde mais aussi narrative que l’artiste met en forme. Son univers relève d’une utopie, semblable à une dystopie. **Osmosis (FR)** Osmosis est un groupe créé en 2020 composé de trois musiciens, Paul L’Hôte à la batterie, Maël El Mazoughi aux claviers et machines et Baptiste Coqueret à la basse. Ils évoluent dans un style jungle, electro influencé drum and basset techno. Ils tirent leurs inspirations communes tant bien dans l’electro que dans le jazz ou le rock progressif avec des artistes tels que Nerve, Squarepusher, Kamaal Williams ou encore Erik Truffaz. Plus d’infos : [https://www.lavapeur.com/programme/support-your-local-band-zagam-osmosis-111221](https://www.lavapeur.com/programme/support-your-local-band-zagam-osmosis-111221)

Gratuit

techno La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T23:59:00

