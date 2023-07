E-immersion SUPINFO SUPINFO Paris Paris, 30 octobre 2023, Paris.

E-immersion SUPINFO Lundi 30 octobre, 09h00 SUPINFO Paris sur inscription

Découvrez le Campus Distanciel lors de cette journée unique ! Vous serez accompagné par un de nos étudiants suivant notre formation à distance et vous découvrirez en direct notre pédagogie innovante au service de la compétence professionnelle.

L’école des experts métiers de l’informatique

Fondée en 1965, SUPINFO fut l’une des premières écoles supérieures à avoir compris la place qu’allait prendre l’informatique dans les entreprises et la société. Grâce à son parcours en 5 ans (Master of Engineering), SUPINFO permet à des jeunes en quête de formations concrètes, opérationnelles, « orientées métiers », de trouver des carrières qui correspondent à leur passion et leur motivation, aussi de procurer aux entreprises des milliers de cadres techniques et des ingénieurs férus d’innovation. Depuis 2020, SUPINFO propose de suivre son parcours innovant à distance depuis son campus virtuel.

SUPINFO Paris 28 rue des Francs Bourgeois 75003 Paris Paris Quartier des Archives Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T09:00:00+01:00 – 2023-10-30T17:00:00+01:00

