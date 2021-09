SUPIIM, l’univers des forgerons africains à Bibracte Saint-Léger-sous-Beuvray, 3 octobre 2021, Saint-Léger-sous-Beuvray.

SUPIIM, l’univers des forgerons africains à Bibracte 2021-10-03 13:00:00 – 2021-10-03 17:00:00 Musée de Bibracte Col du Rebout

Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire Saint-Léger-sous-Beuvray

5.5 7.5 EUR Démonstration de forge traditionnelle du Burkina Faso

A partir de 13h.

Rendez-vous à 13h, au sein d’une forge traditionnelle installée sur la terrasse du musée, pour l’allumage d’un fourneau traditionnel par des forgerons burkinabé qui réaliseront une opération de réduction de fer.

L’ « accouchement » (ouverture du four) est prévu après le spectacle (vers 16h). Les échanges avec les forgerons se poursuivront jusqu’à la fin de l’après-midi.

Spectacle SUPIIM AIGUILLE

A 15h

Pendant que le fourneau chauffe et qu’en son sein s’opère la transformation du minerai en fer, place aux artistes pour une plongée métaphorique dans l’univers du forgeron africain.

Le spectacle didactique, interactif et ludique s’adresse à tous, enfants, jeunes et adultes, et propose un voyage entre tradition et modernité. Chant, poésie, rap, danse composent un récit initiatique qui file la métaphore de la forge, si puissante dans les cultures d’Afrique de l’Ouest.

Sur scène, cinq artistes aux talents variés et complémentaires, KPG, Ozaguin, Farouk Abdoulaye, Mareshal Zongo, et Bassitey, incarnent une galerie de personnages, – un profane, un initié aux mystères de la forge, un intellectuel, etc. – qui donnent voix à un débat sur l’art du fer forgé et le rôle du forgeron dans la société burkinabé… Pour comprendre l’univers des outils de la forge, l’initié invite les autres personnages à un voyage philosophique dont les réponses se trouvent dans la forêt de Kossoguin…

