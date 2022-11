Supertramp LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Supertramp LE BAL BLOMET, 16 décembre 2022, Paris. Le vendredi 16 décembre 2022

de 20h00 à 22h00

. payant Prix : 25 EUR

Le génie créatif d'un des plus grands groupe de l'histoire de la pop music, revisité par un quartet de jazz. Pour cette dernière date de l'année 2022, le duo s'entoure d'Antoine Fillon et Léonie Hey.. LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m) Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m) Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.billetweb.fr/supertramp

SUPERTRAMP – SYLVAIN GONTARD & DOMINIQUE FILLON QUARTET

