« Superstructure » prend place dans une ville dystopique, une Alger réinventée par Le Corbusier. Là, dans les plis des couches de mémoire qui se superposent, surgissent différents personnages mus par un même souffle, une même urgence de dire leurs indignations, leur révolte et leurs rêves, chacun depuis son endroit de l’histoire. Leurs trajectoires se suspendent aux lignes de cette architecture fantasmée, et c’est alors que le passé récent de l’Algérie se déploie par fragments, de la guerre d’indépendance à l’époque contemporaine en passant par la « décennie noire » de la guerre civile.



Comme à son habitude, Sonia Chiambretto puise à toutes les sources pour proposer une écriture qui mélange adroitement textes de création, témoignages et documents d’archives afin de convoquer sur le plateau le concret de l’histoire dans toute son épaisseur et toute sa richesse. De ce creuset jaillit une parole libre de la bouche d’hommes qui se battent farouchement contre l’oppression, contre le souvenir et contre l’oubli, pour résonner puissamment à nos oreilles.



Mise en scène, scénographie : Hubert Colas

Texte : Sonia Chiambretto (l’auteure est représentée par L’Arche, agence théâtrale)

Assistante à la mise en scène : Salomé Michel

Vidéo : Pierre Nouvel

Avec Mehmet Bozkurt, Lahcen Elmazouzi, Emile-Samory Fofana, Isabelle Mouchard, Hatice Ozer, Lucas Sanchez, Nastassja Tanner, Manuel Vallade

Cie Diphtong



Durée : 3h

Âge : ≥ 15 ans

http://www.lezef.org/

