Supersonic’s BLOCK PARTY Festival SUPERSONIC Paris, 30 mai 2024, Paris.

Le samedi 01 juin 2024

de 16h00 à 23h45

Le vendredi 31 mai 2024

de 19h00 à 23h45

Le jeudi 30 mai 2024

de 19h00 à 23h45

Pass 3 Jours : 59 EUR

Bienvenue à la deuxième édition de la Block Party du Supersonic !

Le Supersonic et son agence Take Me Out annoncent la deuxième édition de Block Party qui aura lieu les jeudi 30, vendredi 31 mai et samedi 1er juin 2024 !

Inspiré de festivals tels que The Great Escape à Brighton, Left of The Dial à Rotterdam ou SxSw à Austin, le Supersonic’s Block Party refait une place au public curieux dans le défrichage musical. L’événement investit non pas un seul espace mais bien tout un quartier, celui entourant la maison mère à Bastille, offrant au public une programmation riche répartie entre la rue Biscornet et le Port de l’Arsenal.

En 2023, la première édition du festival a été une réussite aussi bien sur le plan artistique que public, annonçant un complet chaque soir et réunissant plus de 1300 personnes présentes sur 3 jours. Pour sa deuxième édition le Supersonic’s Block Party augmente la voilure, programmant une quarantaine d’artistes venus du monde entier (pour 31 l’an passé) sur trois jours et dans plusieurs lieux qui seront dévoilés en février prochain.

Les premiers noms de l’édition 2024:

Jeudi 30 Mai 2024 (19h/00h)

Big Special (Spoken Punk – Birmingham, UK)

G!rlband (Alternative Rock – Nottingham, UK)

Sunfruits (Psych Pop – Melbourne, AUS)

Kalaallit Nunaat (Post Punk – Rotterdam, NLD)

…

Vendredi 31 Mai 2024 (19h/00h)

Dim Imagery (Art Rock – Leeds, UK)

The 113 (Post Punk – Leeds, UK)

…

Samedi 1er Juin 2024 (16h/00h)

Congratulations (Art Rock – Brighton, UK)

Den Der Hale (Dark Psych – Malmö, SWE)

Dog Sport (Post Punk – Liverpool, UK)

Test Plan (Post Punk – London, UK)

TTSSFU (Shoegaze – Manchester, UK)

…

Tickets sur l’appli Dice

Seuls les pass 3 jours sont en vente pour le moment:

https://link.dice.fm/O7036b6c56eb

(Mise en vente des pass journaliers en février avec l’annonce des autres noms et des lieux)

Playlist

https://supersonic.fanlink.to/sbpf24

Artwork Atelier Volant

Insta @violettelapin​

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/4L1WXX8Nm https://fb.me/e/4L1WXX8Nm https://link.dice.fm/O7036b6c56eb

