Supersonic’s BLOCK PARTY Festival SUPERSONIC Paris, jeudi 30 mai 2024.

Le jeudi 30 mai 2024

de 19h00 à 00h00

.Tout public. payant Ticket : 23 EUR

Bienvenue à la deuxième édition de la Block Party du Supersonic !

Le Supersonic et son agence Take Me Out annoncent la deuxième édition de Block Party qui aura lieu les jeudi 30, vendredi 31 mai et samedi 1er juin 2024 !

Inspiré de festivals tels que The Great Escape à Brighton, Left of The Dial à Rotterdam ou SxSw à Austin, le Supersonic’s Block Party refait une place au public curieux dans le défrichage musical. L’événement investit non pas un seul espace mais bien tout un quartier, celui entourant la maison mère à Bastille, offrant au public une programmation riche répartie entre la rue Biscornet et le Port de l’Arsenal.

• Jeudi 30 Mai 2024 (19h/00h)

Adult DVD (Electro Rock – Leeds, UK)

Bible Club (Post Gaze – Bristol, UK)

Big Special (Spoken Punk – Birmingham, UK)

Deary (Dream Pop – London, UK)

Girlband! (Alternative Rock – Nottingham, UK)

Hallan (Post Punk – Portsmouth, UK)

Motorists (Jangle Powerpop – Toronto, CAN)

Sunfruits (Psych Pop – Melbourne, AUS)

The Family Battenberg (Garage Psyché – Cardiff,UK)

• Vendredi 31 Mai 2024 (19h/00h)

Better Joy (Alt Pop – Manchester, UK)

Death Lens (Garage Punk – Los Angeles, USA)

Dim Imagery (Art Rock – Leeds, UK)

Ducks LTD (Jangle Pop – Toronto, CAN)

Enola (Post Punk – Melbourne, AUS)

Marathon (Post-punk – Amsterdam, NLD)

She’s In Parties (Dream Pop – Colchester, UK)

Slaney Bay (Alt Pop – London, UK)

The 113 (Post Punk – Leeds, UK)

• Samedi 1er Juin 2024 (16h/00h)

Baba Ali (New Wave – London, UK / NYC, USA)

Bad Bad Hats (Indie Pop – Minneapolis, USA)

Congratulations (Art Rock – Brighton, UK)

Den Der Hale (Dark Psych – Malmö, SWE)

Dog Sport (Post Punk – Liverpool, UK)

Lemongrab (Punk – Berlin, GER / Montreal, CAN)

Library Card (Post Punk – Rotterdam, NLD)

Pale Puma (Dream Pop – Amsterdam, NLD)

Teenage Dads (Indie Pop – Melbourne, AUS)

Test Plan (Post Punk – London, UK)

Texoprint ex Kalaallit Nunaat (Post Punk – Rotterdam, NLD)

TTSSFU (Shoegaze – Manchester, UK)

Whitelands (Shoegaze – London, UK)

LES 4 LIEUX / THE 4 VENUES

• Supersonic Club

9 rue Biscornet 75012 Paris

• Supersonic Records

9 bis rue Biscornet 75012 Paris

• Guru

36 Bd de la Bastille, 75012 Paris

• La Seine Café

32ter Bd de la Bastille, 75012 Paris

INFOS PRATIQUES / PRACTICAL INFORMATION

Entrée interdite aux mineur.e.s

Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/6YUtPV4wO https://fb.me/e/6YUtPV4wO https://link.dice.fm/dd52dc13bcbf

Supersonic’s BLOCK PARTY Festival • DAY 1