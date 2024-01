PIERCE BROTHERS SUPERSONIC RECORDS Paris, 27 février 2024, Paris.

Depuis des années, les frères jumeaux Jack et Patrick Pierce, Pierce Brothers, sont un pilier de la scène indie-folk, blues et roots australienne. Explosant sur la scène mondiale en 2014, le duo très énergique a commencé son voyage en tant que chanteurs de rues, notamment dans la rue Bourke (aux côtés d’autres artistes de rue incroyables, Tash Sultana et Tones and I), et est rapidement devenu un acteur incontournable de la scène musicale en Australie et à l’étranger. Les Pierce Brothers ont conquis les cœurs des fans du monde entier grâce à leurs préstance électrisante ! Avec aujourd’hui plus de 30 millions de streams dans le monde entier, le groupe a fait grandir et évoluer sa musique au même rythme que sa fanbase passionnée avec plusieurs projets à succès comme l’album « The Records Were Ours », et le single « Overdose ». 2023 s’annonce encore plus grand avec le single épique « High & Unsteady » coécrit, enregistré et produit par Tash Sultana. Pour leur 10 ans de carrière, Pierce Brothers partent en tournée, et cela promet d’être une rétrospective passionnante de leurs plus grands succès et un aperçu des nouvelles directions que prend leur musique : des ballades acoustiques intimistes jusqu’aux hymnes qui élèvent les esprits.Retrouvez les Pierce Brothers au Supersonic Records à Paris, le 27 février prochain : que vous soyez un fan de longue date ou que vous découvriez leur musique, vous pouvez vous attendre à une soirée remplie de rythmes palpitants, de mélodies qui remuent l’âme et d’une atmosphère d’euphorie pure.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

SUPERSONIC RECORDS 9 RUE BISCORNET 75012 Paris 75