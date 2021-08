Paris SUPERSONIC île de France, Paris Supersonic, Nuit de réouverture / Part II SUPERSONIC Paris Catégories d’évènement: île de France

Venez fêter la réouverture du Supersonic avec une soirée inoubliable ! Supersonic is Back ! Pour célébrer la réouverture des portes du Supersonic, on vous organise deux nuits Best Of Rock & Pop pour user vos dancing shoes au rythme des sons F*** Forever, Rebel Rebel, Common People, Radio Gaga (…) le jeudi 2 et vendredi 3 septembre de 23h à 6h du matin. – Live à 1h de reprises par Lloyd – Dj set Rock & Pop par D4rk Tiffus et Louis Shakermaker Vendredi 3 Septembre 2021 • Pass sanitaire obligatoire • Restauration sur place • Entrée interdite aux mineur.e.s Événements -> Soirée / Bal SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

