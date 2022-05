SUPERMOTARD CHAMPIONNAT DE FRANCE Juvaincourt Juvaincourt Catégories d’évènement: 88500

Juvaincourt

SUPERMOTARD CHAMPIONNAT DE FRANCE Juvaincourt, 11 juin 2022, Juvaincourt. SUPERMOTARD CHAMPIONNAT DE FRANCE Juvaincourt

2022-06-11 – 2022-06-12

Juvaincourt 88500 Championnat de France de SUPERMOTARD : Manche de Mirecourt

Sur le circuit Idéal Kart

Entrée 15€ gratuit moins de 12 ans

Billetterie sur place gegemotoclub@gmail.com +33 6 80 14 93 99 http://www.supermotard-france.fr/ Championnat de France Insane-part

Juvaincourt

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 88500, Juvaincourt Autres Lieu Juvaincourt Adresse Ville Juvaincourt lieuville Juvaincourt Departement 88500

Juvaincourt Juvaincourt 88500 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/juvaincourt/

SUPERMOTARD CHAMPIONNAT DE FRANCE Juvaincourt 2022-06-11 was last modified: by SUPERMOTARD CHAMPIONNAT DE FRANCE Juvaincourt Juvaincourt 11 juin 2022 88500 Juvaincourt

Juvaincourt 88500