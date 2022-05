SUPERMOON – BY NIGHT BIRDS

SUPERMOON – BY NIGHT BIRDS, 20 mai 2022, . SUPERMOON – BY NIGHT BIRDS

2022-05-20 – 2022-05-20 Voilà 6 ans que le collectif Night Birds organise les soirées SUPERMOON dans le sous-sol du Cabaret Vauban.

Leur leitmotiv: Inviter à chaque édition un artiste de renom pour une performance Live dans des registres tels que la Deep, l’Acid ou la Minimal Techno… Immersion sonore garantie. +33 2 98 46 06 88 https://www.cabaretvauban.com/programme/652-supermoon-%E2%80%93-happy-rave-vladimir-dubyshkin-hybrid-set-russie.html?date=2022-05-20-23-30 Voilà 6 ans que le collectif Night Birds organise les soirées SUPERMOON dans le sous-sol du Cabaret Vauban.

Leur leitmotiv: Inviter à chaque édition un artiste de renom pour une performance Live dans des registres tels que la Deep, l’Acid ou la Minimal Techno… Immersion sonore garantie. dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville