Venez découvrir notre supermarché coopératif LA GABARE supermarché LA GABARE Olivet, 16 décembre 2023, Olivet.

Venez découvrir notre supermarché coopératif LA GABARE Samedi 16 décembre, 10h00 supermarché LA GABARE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T11:00:00+01:00

Fin : 2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T11:00:00+01:00

Samedi 16 décembre : dernière réunion Découverte pour l’année 2023.

On vous expliquera les parts sociales, les 3h de service toutes les 4 semaines, l’ambiance d’un supermarché coopératif. Et surtout notre démarche actuelle sur la TRANSPARENCE DES PRIX présentée lors de notre dernière assemblée générale : savoir précisément ce que chaque € payé sur un produit finance réellement.

A l’issue de la réunion, vous pourrez faire vos achats pour découvrir nos produits. Les nouveaux coopérateurs qui n’auraient pas encore bénéficié d’une réunion d’intégration sont les bienvenus.

Inscrivez-vous à l’avance, c’est plus facile pour nous !

https://docs.google.com/…/1bcYpBhzXtb58mlXP…/viewform… New tab

La Gabare – 1455 rue de la Bergeresse à Olivet (ancien magasin La Fête) – Tram arrêt Les Aulnaies

supermarché LA GABARE 1455 rue de la bergeresse OLIVET Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

lien social supermarché coopératif