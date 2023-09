4 bougies à souffler ! supermarché LA GABARE Olivet Catégories d’Évènement: Loiret

Olivet 4 bougies à souffler ! supermarché LA GABARE Olivet, 6 octobre 2023, Olivet. 4 bougies à souffler ! 6 et 7 octobre supermarché LA GABARE entrée libre sans inscription, ouvert à tous SAVE THE DATE Nous vous attendons pour une nouvelle édition de nos Portes Ouvertes à l’occasion de notre 4e anniversaire.

Rencontres avec nos producteurs locaux, animations autour du vin et de la bière, retour sur notre partenariat avec le collectif » C’est Qui Le Patron ?! » A très bientôt ! supermarché LA GABARE 1455 rue de la bergeresse OLIVET Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238225465 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T09:00:00+02:00 – 2023-10-06T19:00:00+02:00

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T19:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu supermarché LA GABARE Adresse 1455 rue de la bergeresse OLIVET Ville Olivet Departement Loiret Lieu Ville supermarché LA GABARE Olivet latitude longitude 47.845936;1.919476

supermarché LA GABARE Olivet Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olivet/