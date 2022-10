Supergravité, 20 octobre 2022, .

Supergravité



2022-10-20 19:30:00 19:30:00 – 2022-10-20

Bienvenue dans un monde énigmatique au coeur de l’impensable ballet de l’univers.

Depuis près d’un siècle, dans l’ombre de nos affaires courantes, quelques scientifiques s’arrachent les cheveux autour du grand mystère de la matière noire dans nos galaxies. Devant nous, quatre chercheurs vont étudier, examiner et mettre à l’épreuve leurs hypothèses. Il en résulte un poème visuel et sonore où les théories mathématiques mutent en tableaux vivants, les dissertations se dissolvent en ondes mélodiques, les corps studieux explorent et triturent la matière accessible à nos sens.

Dans cette mise en scène, Julien Mellano nous guide dans un temps suspendu où les concepts se transforment en images. Savant mélange d’humour, de sciences et de poésie, Supergravité apporte l’incommensurable sur le plateau en réaffirmant que le plus miraculeux mystère à célébrer est à notre portée. Il suffit juste d’ouvrir les yeux…

Plus d’informations sur le site du Sablier.

Crédits photo : Kub

Bienvenue dans un monde énigmatique au coeur de l’impensable ballet de l’univers.

Depuis près d’un siècle, dans l’ombre de nos affaires courantes, quelques scientifiques s’arrachent les cheveux…

dernière mise à jour : 2022-10-17 par