Toï Toï le Zinc, le vendredi 25 mars 2022 à 20:30

Métissage culturel à la française, l’afrofunk de Supergombo descend aussi probablement du Tout Puissant Orchestre Ply-Rythmo et des Headhunters. Nourri de Mbalax sénégalais, de soukous congolais, de funk US et de jazz mondial, le son qui se joue ici est donc forcément d’ailleurs. Pourtant, on ne parlera pas avec eux de « world music ». Du monde, Supergombo garde plutôt le rythme, frénétique et incontrôlé. Même si ce groupe de 7 musiciens sait qu’il faut parfois freiner, flâner, prendre son temps. Supergombo fait tranquillement son super-marché de Bamako à Ouaga, avec détour obligatoire par la Guillotière, quartier lyonnais connu pour sa mixité. Faire voyager tout un chacun et faire danser les foules, c’est le double objectif que s’est fixé Supergombo ! [Facebook](www.facebook.com/supergomboafrofunk) [Site internet](supergombo.bandcamp.com) [Youtube](https://youtu.be/-Oh-UFq3gVQ)

Toï Toï présente une chouette soirée à base d’afro-funk. Laissez vous entrainer par le rythme effréné de la musique !

Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T23:00:00