2022-10-16 – 2022-12-11 Toute l’équipe de Superflux vous invite autour d’un moment convivial pour l’exposition Hors-d’œuvre 2022. L’occasion pour petits et grands de rencontrer les artistes graphistes, designers qui seront en résidence au printemps et à l’été 2023 au Superflux. A découvrir au Labo 10 :

– Exposition HORS-D’OEUVRE :

Une sélection d’œuvres des artistes Léa BENETOU, MACULA NIGRA, Léa MARASZEK et Simon POLIGNE. Visite possible pour les visiteurs individuels ou pour les groupes uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi de 10 h à 18 h. – Lèche-vitrines :

Une intervention graphique en extérieur, intitulée RVB (Rouge, Vert, Bleu) imaginée et réalisée par l’artiste Richard LOUVET.

Jusqu’au mois d’août 2023, visible 7j/7j et 24h/24h. – Coloriage géant :

Venez poursuivre au Labo 10 le coloriage créé par les graphistes Maxime ROY et Lilian PORCHON. Entrée libre et gratuite toute la journée. dernière mise à jour : 2022-10-07 par

