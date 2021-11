Superfish #1 / Autant changer l’heure des marées Caen, 27 novembre 2021, Caen.

Superfish #1 / Autant changer l’heure des marées Impasse Duc Rollon Artothèque, Espaces d’art contemporain Caen

2021-11-27 – 2022-02-05 Impasse Duc Rollon Artothèque, Espaces d’art contemporain

Caen Calvados

Superfish est le titre générique d’un projet collectif porté par les artistes Rodolphe Huguet et Benoît Laffiché.

Depuis 2018, ils s’intéressent aux contextes de la pêche traditionnelle à travers le monde : du Sénégal à la Colombie en passant par la Bretagne et la Normandie. Pour les artistes, il s’agit d’installer une plateforme collaborative de rencontres entre pêcheurs, collectifs d’artistes et spécialistes de la pêche traditionnelle afin de produire expositions, éditions et performances. Imaginée comme le premier épisode d’un vaste carnet de voyage se dépliant à l’Artothèque trois années consécutives, l’exposition Autant changer l’heure des marées réunit le fruit de leurs collaborations artistiques par-delà les continents.

Entrée libre de 14h à 18h du mardi au samedi.

Plus d’informations sur le site de l’Artothèque de Caen.

Source : Artothèque de Caen

Crédits photos : La grande banderole © Superfish

info@artotheque-caen.fr +33 2 31 85 69 73 https://artotheque-caen.net/

