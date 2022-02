SUPERDOWNHOME (IT) La Boîte à Musiques, 4 mars 2022, Wattrelos.

SUPERDOWNHOME (IT)

La Boîte à Musiques, le vendredi 4 mars à 20:00

Superdownhome est définitivement le duo le plus classe de la roots music actuelle. Loin du cliché habituel du genre musical, « tracteur et chapeau de paille », les Italiens Enrico Sauda et Beppe Facchetti mettent au contraire un soin particulier à porter le costume trois-pièces et des chaussures en cuir élégantes, en contraste avec leur musique rurale. Fort heureusement, la marque de fabrique de Superdownhome ne s’arrête pas au look. Crée en 2016, ce duo bénéficie de toute l’expérience de ces deux musiciens chevronnés. Les deux membres ont choisi de collaborer et de monter ce groupe ancré dans la tradition du blues rural, tout en y rajoutant leurs inspirations personnelles faites de rock ‘n’ roll, de country, de folk et de punk. Leur premier EP met en vedette une contribution de Popa Chubby sur deux titres. En Février 2018, le duo a assuré la première partie de 6 des 8 concerts d’une tournée italienne de Popa Chubby. En Mai 2019, ils ont fait paraître l’album « Get My Demon Straight ». Un disque masterisé par Brian Lucey (The Black Keys – Liam Gallagher)

Tarif plein : 9€ / Tarif réduit : 6€ (étudiants, lycéens, demandeurs d’emploi), pass vaccinal obligatoire / – de 12 ans : 3€

