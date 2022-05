SUPERCROSS SXTOUR 2022 Terrain de four-cross Les Brouzils Catégories d’évènement: Les Brouzils

Vendée

SUPERCROSS SXTOUR 2022

du samedi 20 août au dimanche 21 août à Terrain de four-cross

Toute l’équipe du Moby Delta Cross s’est investie à 100% ces derniers mois pour réaliser ce nouveau projet ! Ils sont plus motivés que jamais pour préparer une nouvelle fois un spectacle de qualité. Le samedi 20 août prochain, sur le site des landes de corprais à Saint-Georges-de-Montaigu une partie des meilleurs pilotes de l’hexagone va signer son retour en Vendée. La billeterie ouvrira bientôt. Tarif réduit pour les 500 premières places vendues !

15 €

L’association Moby Delta Cross accueillera pour la première fois de son histoire le championnat de France SX Tour, le samedi 20 août 2022 à Saint-Georges-de-Montaigu, Montaigu-Vendée (85). Terrain de four-cross Les Landes de Corprais – Saint-Georges-de-Montaigu, 85600 Montaigu-Vendée Les Brouzils Saint-Georges-de-Montaigu Vendée

