Supercocktail ! Nouveau Studio Théâtre, 11 décembre 2021, Nantes.

2021-12-11

Horaire : 17:30 00:00

Gratuit : non Prix libre / bar et petite restauration sur place CB non acceptée. Entrée sur présentation du pass sanitaireInfos & réas : resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com / 02 51 86 13 06

Soirée pluridisciplinaire – par Alambic, collectif artistique. Pour son dernier événement au Nouveau Studio Théâtre, le collectif Alambic’ vous donne rendez-vous pour une soirée Tutti frutti ! Film, performances, causerie, concert et dj set : le Studio devient speakeasy et accueille en carte blanche 4 artistes de la scène nantaise et plus lointaine pour une soirée curieuse, éclectique et festive. Dans le shaker : un poignant portrait de femme du handicap à l’écriture, une balade au Far West en poncho avec Clint, un truc hypersexuel qui se susurre à l’étage, Orphée, Eurydice et Amy Winehouse, quelques reprises nostalgiques et une surboum dans le Michigan. Comme lors de nos meilleurs Alambic’Cocktails, un élixir surprise vous sera offert pour accompagner vos aventures artistiques… Au menu :- 17h30 : projection du documentaire « Anna-Sarah K. » de Mathieu Simonet + rencontre- 19h15, 19h30, 21h, 21h15 : « J’ai un truc hypersexuel » performance de Marine Colard- 20h : « Cocktail pour un poncho – Alambic’cocktail #16 par Yves Arcaix- 21h30 : « La version actuelle » performance d’Eli Lecuru- 22h30 : « La nuit n’en finit plus » mini-concert + Dj set de Montana + guests, et quelques surprises…

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://www.nouveaustudiotheatre.com/supercocktail