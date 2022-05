Supercalifragilisticexpialidocious Espace Bonnefoy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Cirque —— **Les bulles en balle** **(groupe amateur 9 ans 1/2 – 12 ans 1/2 du Lido)** Les pieds en l’air, haut les mains ! Une balle vole, une massue s’élance, 18 yeux sautent et sursautent, tout est contrôlé… La tête dans la lune ou dans les nuages ? Combien sont-ils ? Et surtout… MAIS… QUEL EST CE GRAND BAZAR ? **Avec** Barraband Isao, Boutonnier Lucie, Duez Vadim, Fredericq Tsiga, Limousy Melody, Mathieu Gabrielle, Mosse Mattia, Pauchet Paz, Sartori Plantevigne Emile / **Mise en scène** Agathe Lauriou et David Praud

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

