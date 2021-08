SUPERBUS Dole, 28 août 2021, Dole.

SUPERBUS 2021-08-28 – 2021-08-28

Dole 39100

EUR 1ère partie : Valentin

Âgé de vingt-trois ans mais ayant déjà acquis pas mal d’expérience, Valentin, avec ce premier album, concrétise un rêve de gosse : toucher des gens avec de la musique, la sienne.

Suivi du groupe Superbus

1,5 millions d’albums vendus, plus de 800 dates de concerts, un prix SACEM, une Victoire de la Musique, un NRJ Music Award, un MTV Award… et d’innombrables tubes qui ont trusté pendant des années les sommets des charts et de l’airplay radio. Plus qu’une simple liste de chiffres vertigineux, SUPERBUS a marqué toute une génération et demeure un des groupes de Pop-Rock majeurs de la scène française de ces 20 dernières années.

SUPERBUS a donné son tout premier concert en 2000. L’année 2020 a donc marqué leur 20e anniversaire de scène, l’occasion immanquable de revenir pour un ‘XX Tour’ en 2021 !

22h30 : Les Feux d’Artifice

Pour clôturer cette belle journée, nous vous proposons un grand feux d’artifice, qui, nous l’espérons, marquera définitivement la reprise des jours heureux à Dole !

Tarif(s) :

Gratuit

+33 3 84 79 79 79 https://www.sortiradole.fr/119/?no_cache=1&mois=8&annee=2021&cHash=aa542b906ec42c07fa94206d489f310d

1ère partie : Valentin

Âgé de vingt-trois ans mais ayant déjà acquis pas mal d’expérience, Valentin, avec ce premier album, concrétise un rêve de gosse : toucher des gens avec de la musique, la sienne.

Suivi du groupe Superbus

1,5 millions d’albums vendus, plus de 800 dates de concerts, un prix SACEM, une Victoire de la Musique, un NRJ Music Award, un MTV Award… et d’innombrables tubes qui ont trusté pendant des années les sommets des charts et de l’airplay radio. Plus qu’une simple liste de chiffres vertigineux, SUPERBUS a marqué toute une génération et demeure un des groupes de Pop-Rock majeurs de la scène française de ces 20 dernières années.

SUPERBUS a donné son tout premier concert en 2000. L’année 2020 a donc marqué leur 20e anniversaire de scène, l’occasion immanquable de revenir pour un ‘XX Tour’ en 2021 !

22h30 : Les Feux d’Artifice

Pour clôturer cette belle journée, nous vous proposons un grand feux d’artifice, qui, nous l’espérons, marquera définitivement la reprise des jours heureux à Dole !

Tarif(s) :

Gratuit

dernière mise à jour : 2021-08-14 par