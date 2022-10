SUPERASTICOT

SUPERASTICOT, 6 novembre 2022, . SUPERASTICOT



2022-11-06 – 2022-11-06 Date de sortie : 28 septembre 2022 Titre original Superworm Distributeur LES FILMS DU PRÉAU Genre Animation, comédie, Famille Origine Grande-Bretagne Duree 40min Réalisateur Sarah Scrimgeour, Jac Hamman Interprètes Valérie Muzzi, Michel Hinderyckx, Séverine Cayron, Karim Barras, Jean-Michel Vovk Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ? dernière mise à jour : 2022-10-20 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville