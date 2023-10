Super, un héros presque parfait Le Monfort théâtre Paris, 25 octobre 2023, Paris.

Du mercredi 25 octobre 2023 au samedi 28 octobre 2023 :

.Tout public. A partir de 8 ans. payant

De 5€ à 26€

Avec un humour décapant, Super questionne la transmission des modèles dans un monde en changement. Modèles de conduite, de réussite et de justice.

Super est un homme près de la

cinquantaine. Il résout tous les problèmes, mais jamais de manière tout à

fait parfaite. Souvent, il faut bien constater quelques effets

collatéraux.

Cependant Super gère, du mieux qu’il peut. Son

boulot. Sa « famille type » : sa femme superoccupée Claire, son fils ado

Phil, sa petite fille Liz, et Robert, le robot lucide et dépressif. Il

doit aussi affronter son archi-ennemie, Marie Dupont, une jeune femme

aux mille visages. Quel ordre Super défend-il ? Qu’est-ce que l’ordre,

en démocratie ? Qui est le héros, et surtout, le héros de quelle

histoire ? Et d’ailleurs c’est quoi, une famille type ?

Avec un humour décapant, Super, un héros presque parfait

questionne la transmission des modèles dans un monde en changement.

Modèles de conduite, de réussite, de justice. S’ancrant dans l’univers

des super-héros, très présent dans nos imaginaires, la pièce s’adresse à

tous les âges en proposant une réjouissante – et très perspicace –

réflexion sur la démocratie.

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015 Paris

