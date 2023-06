Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Viroflay Super U Viroflay Viroflay, 16 juin 2023, Viroflay.

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Viroflay Vendredi 16 juin, 14h00 Super U Viroflay Accès libre

Venez rencontrer certains de nos fournisseurs locaux qui présenteront leurs produits et seront présents tout au long de la journée pour répondre à vos questions, notament les pates 100% artisanales, Nicolas et Bertrand, agriculteurs à Prunay-en-Yvelines et Sonchamp.

Super U Viroflay 47 avenue du général Leclerc 78220 Viroflay Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T14:00:00+02:00 – 2023-06-16T17:00:00+02:00

2023-06-16T14:00:00+02:00 – 2023-06-16T17:00:00+02:00