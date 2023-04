Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Sainte Jamme sur Sarthe Super U Ste-jamme-sur-sarthe Sainte-Jamme-sur-Sarthe Catégories d’Évènement: Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Sainte Jamme sur Sarthe Super U Ste-jamme-sur-sarthe, 17 juin 2023, Sainte-Jamme-sur-Sarthe. Célébrons les Producteurs de chez nous au Super U de Sainte Jamme sur Sarthe Samedi 17 juin, 09h00 Super U Ste-jamme-sur-sarthe Accès libre Venez à la rencontre de nos éleveurs, producteurs et fournisseurs hyper-locaux.

Depuis 10 ans maintenant nous partageons des valeurs communes,

des valeurs humaines, pour défendre notre savoir-faire, leurs savoir-faire. c’est pourquoi, nous exposerons sur une partie enherbé, bovins, porçin et volaille avec qui nous travaillons toute l’année. et comme on est fier de ce travail, une dégustation « barbecue,bières » sera tenu par le super U et les brasseurs locaux. Super U Ste-jamme-sur-sarthe Sainte jamme sur sarthe Sainte-Jamme-sur-Sarthe 72380 Sarthe Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

